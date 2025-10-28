AFAD Başkanı Pehlivan: 100 konteyner bölgeye ulaştı, 24 saat dolmadan kurulumunu gerçekleştiriyoruz

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede devletin tüm kurumları sahada. AFAD tarafından 10 dönümlük araziye 100 konteyner kuruldu, 50 konteynerin daha bölgeye sevk edildiği bildirildi. Can kaybının yaşanmadığı depremde 4 bina yıkıldı, 26 yaralı taburcu edildi. Vali İsmail Ustaoğlu ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü açıkladı.

