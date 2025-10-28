28 Ekim 2025, Salı

AFAD Başkanı Pehlivan: 100 konteyner bölgeye ulaştı, 24 saat dolmadan kurulumunu gerçekleştiriyoruz
AFAD Başkanı Pehlivan: 100 konteyner bölgeye ulaştı, 24 saat dolmadan kurulumunu gerçekleştiriyoruz

Giriş: 28.10.2025 23:13
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede devletin tüm kurumları sahada. AFAD tarafından 10 dönümlük araziye 100 konteyner kuruldu, 50 konteynerin daha bölgeye sevk edildiği bildirildi. Can kaybının yaşanmadığı depremde 4 bina yıkıldı, 26 yaralı taburcu edildi. Vali İsmail Ustaoğlu ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü açıkladı.
