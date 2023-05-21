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Adını süt banyosu skandalıyla Türkiye'ye duyuran şahıstan ilginç adım! 70 kişiyle hesaplaşacak

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Giriş: 21.05.2023 13:34
Konya'da süt toplama merkezinde bulunan kazanda süt banyosu yaptığı suçlamasıyla 6 gün cezaevinde kalan Emre Sayar ve Uğur Turgut, 1,5 yıl önce beraat etti. Sayar, bu süreçte sosyal medya aracılığıyla kendisine hakaret ettiğini tespit ettiği 70 kişiye dava açtı. Sayar, “Bu süreçte çok hakaret aldım. Avukatımla birlikte bana hakaret edenlere dava açmaya karar verdik. Şu ana kadar 70 kişiye hakaret davası açtık. Kimseye de hakkımı helal etmiyorum. Umarım adalet yerini bulur ve olayların iç yüzünü araştırmadan sadece kulaktan duyma sözlerle herhangi bir konuda milletimiz yorum yapmayı da inşallah bırakır" dedi.
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