Adana'da taksi nehir kenarındaki iki kişinin üzerine böyle düştü

Adana’da dün merkez Seyhan ilçesi, Şehit Duran Mahallesi'nde bir taksinin kaldırıma çarptıktan sonra iki kişinin üzerine düşüp nehre yuvarlanması saniye saniye görüntülendi. Taksi şoförü "Onlara çarpmamak için nehre düştüm. Yazık günah diye kendimi nehre attım" dedi ama 171 promil alkollü çıktı.