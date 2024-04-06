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Adana'da motosikletli gencin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada!

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Giriş: 06.04.2024 22:34
Adana’da bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aydın’ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü B.S. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olay saat 13.20 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Fatma Neyman Caddesi Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü Veysi Aydın ile yolcu konumundaki ismi öğrenilemeyen kişi, yere savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aydın'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasında motosikletin devrildiği ve otomobilin motosikletin üstünden geçtiği görüldü.

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