Adana’da kaçak tütün operasyonu; 29 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 04.12.2025 16:25
Adana'da kaçak tütün mamulleri satışına yönelik operasyonda, çok sayıda ve miktarda kaçak ürün ele geçirildi, 29 şüpheli gözaltına alındı. baskınlarda; 208 bin 800 adet kaçak makaron, 20 bin 600 adet doldurulmuş sigara, 45 bin adet sigara sarma kağıdı, 282 kilo kıyılmış tütün, 5 bin paket elektronik sigara kiti, 4 bin 850 paket kaçak sigara, 90 kilo nargile tütünü, 769 adet tek dal puro, 21,5 litre kaçak alkollü içki, 210 adet cinsel içerikli ürün ve 98 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi.
