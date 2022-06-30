Adana’da dehşete düşüren olay! Koyunlarını çalıp, ağabeylerini yaralayan komşuyu vuran kardeşler tutuklandı

Adana’da bahçelerindeki koyunları çalıp bir kişiyi silahla vuran Yunus Emre Yıldız darbedildi ardından silahla vuruldu. Kanlar içinde kalan Yıldız, hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olduğu öğrenilen Yıldız’ı vuran kardeşler ise gözaltına alındı.