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Adana’da dehşete düşüren olay! Koyunlarını çalıp, ağabeylerini yaralayan komşuyu vuran kardeşler tutuklandı

İHA
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Giriş: 30.06.2022 11:37
Güncelleme:30.06.2022 11:38
Adana’da bahçelerindeki koyunları çalıp bir kişiyi silahla vuran Yunus Emre Yıldız darbedildi ardından silahla vuruldu. Kanlar içinde kalan Yıldız, hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olduğu öğrenilen Yıldız’ı vuran kardeşler ise gözaltına alındı.
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