Abisi gazi kendi şehit oldu! Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın şehadet haberi ailesine verildi

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın şehadet haberi ailesine verildi. Şehidin ağabeyinin 2016 yılında Gazi olduğu öğrenildi.