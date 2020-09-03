A Haber sınıfta derse konuk oldu! Uzaktan eğitim sistemi nasıl işliyor?

Okullar Uzaktan Eğitim Modeli ile 31 Ağustos'ta açıldı. Öğrenciler ve veliler, dersleri EBA üzerinden takip etmeye başladı. Peki bu süreç öğretmenler için nasıl işliyor? A Haber Muhabiri Pınar Özenç, Beşiktaş Hasan Ali Yücel Ortaokulu 6-F sınıfında öğretmen Nezir Ayyıldız ile derse konuk oldu.

EBA hakkında detayları paylaşan Beşiktaş İlçe Eğitim Şube Müdürü Muharrem Bayrak, "3 hafta sürecek olan telefi eğitim programlarımız başladı. EBA canlı yayını sabah 08.30 akşam 20.20'ye kadar dileyen öğretmenlerimiz canlı ders üzerinden eğitimlerine devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Öğretmen Nezir Ayyıldız ise, "Bir dersin etkili olabilmesi için somut olarak görebilmesi gerekir. Sınıf ortamlarında olmadıkları için benzer şekilleri evlerinde varsa gösterin diyerek bir şekilde etkileşim kuruyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz." dedi