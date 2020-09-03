03 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları A Haber sınıfta derse konuk oldu! Uzaktan eğitim sistemi nasıl işliyor?

A Haber sınıfta derse konuk oldu! Uzaktan eğitim sistemi nasıl işliyor?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.09.2020 11:57
Güncelleme:03.09.2020 12:14
Okullar Uzaktan Eğitim Modeli ile 31 Ağustos'ta açıldı. Öğrenciler ve veliler, dersleri EBA üzerinden takip etmeye başladı. Peki bu süreç öğretmenler için nasıl işliyor? A Haber Muhabiri Pınar Özenç, Beşiktaş Hasan Ali Yücel Ortaokulu 6-F sınıfında öğretmen Nezir Ayyıldız ile derse konuk oldu.

EBA hakkında detayları paylaşan Beşiktaş İlçe Eğitim Şube Müdürü Muharrem Bayrak, "3 hafta sürecek olan telefi eğitim programlarımız başladı. EBA canlı yayını sabah 08.30 akşam 20.20'ye kadar dileyen öğretmenlerimiz canlı ders üzerinden eğitimlerine devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Öğretmen Nezir Ayyıldız ise, "Bir dersin etkili olabilmesi için somut olarak görebilmesi gerekir. Sınıf ortamlarında olmadıkları için benzer şekilleri evlerinde varsa gösterin diyerek bir şekilde etkileşim kuruyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz." dedi

Uzaktan eğitim sistemi nasıl işliyor?
Uzaktan eğitim sistemi nasıl işliyor?
Bir kare sonrası inanılmaz! Mucize kurtuluş
Bir kare sonrası inanılmaz! Mucize kurtuluş
Dünyanın konuştuğu Muhammed bebek!
Dünyanın konuştuğu Muhammed bebek!
Meme kanseri tedavisinde mucize keşif!
Meme kanseri tedavisinde mucize keşif!
Evladına kavuşacak baba rüyasını anlattı
Evladına kavuşacak baba rüyasını anlattı
Koronavirüsü yok sayan düğün sahibine ceza!
Koronavirüsü yok sayan düğün sahibine ceza!
CHP'li yazardan Türk milletine hakaret!
CHP'li yazardan Türk milletine hakaret!
Ünlü oyuncu Haldun Boydan'ın cenazesi defnedildi
Ünlü oyuncu Haldun Boydan'ın cenazesi defnedildi
Tereyağındaki hileler nasıl anlaşılır?
Tereyağındaki hileler nasıl anlaşılır?
Ağaç katliamını görüntüleyen kardeşler A Haber'de
Ağaç katliamını görüntüleyen kardeşler A Haber'de
Merkezefendi Belediyesi'nde işçi kıyımı!
Merkezefendi Belediyesi'nde işçi kıyımı!
Kare kare dehşet! Kız arkadaşına dokundu diye...
Kare kare dehşet! Kız arkadaşına dokundu diye...
Daha Fazla Video Göster