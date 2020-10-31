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A Haber muhabiri canlı yayında 26 saat sonra gelen mucizenin detaylarını anlattı

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Giriş: 31.10.2020 17:35
Güncelleme:31.10.2020 17:37
İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremde enkaz altında kalan Halim Sarı (56), arama- kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 26 saat sonra yaralı kurtarıldı. Sarı'nın sağlık durumuna ilişkin son durumunu ve kurtarma operasyonuna ait son dakika gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Sefer Ayçe canlı yayında anlattı.

Seferihisar açıklarında dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, ilk 3 katı çöküp yan yatan 11 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki arama -kurtarma sırasında çökme yaşanmaması için binaya vinçler ile destek sağlandı. Binanın zemin katındaki markette bulunduğu sırada enkaz altına kalan Halim Sarı ile temas kuruldu. Arama-kurtarma görevlilerinin konuştuğu Sarı'nın bilincinin açık olduğu belirlendi.

Yapılan çalışmayla Halim Sarı kurtarıldı. Yaralı Halim Sarı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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