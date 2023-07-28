A Haber havadan görüntüledi! Küçüksu Deresi alarm veriyor

İstanbul Beykoz'daki Küçüksu Deresi'ndeki kirlilik alarm veriyor. Yoğun koku ve derede bulunan çöpler hem insan hem hayvan hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Zazif Vural aktardı. Bölge havadan görüntülendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN