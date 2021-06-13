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7 yıllık emek 1 dakikada! İşte adım adım Yusufeli Barajı yapımı

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Giriş: 13.06.2021 17:02
Artvin’in Yusufeli ilçesinde temeli 8 yıl önce atılan, gövde inşaatına ise 7 yıl önce başlanan Yusufeli Barajı’nın beton gövdesi tamamlandı. Çoruh Nehri üzerinde 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajının beton gövdesinin 7 yıllık yapım süreci time-lapse tekniğiyle 1 dakika 40 saniyeye sığdırıldı.
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7 yıllık emek 1 dakikada!
7 yıllık emek 1 dakikada!
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