05 Eylül 2025, Cuma
69 yaşındaki şüpheli istismar suçundan tutuklandı
Olay, ilçeye bağlı Akdam Mahallesi Kösrelik mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli F.D. (69) bir çocuğa cinsel istismarda bulundu. Çocuğun durumu ailesine bildirmesi üzerine Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken Jandarma Suç Araştırma Timleri de çalışma yaptı. Mahalleden kaçan şüpheli ekipler tarafından yakalandı.