04 Aralık 2025, Perşembe
6 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 119 gözaltı
Giriş: 04.12.2025 16:31
Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince son 2 haftada 6 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonlarında 119 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 119 kişi, gözaltına alındı. İki kaçak silah imalathanesinin deşifre edildiği operasyonlarda; 148 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet uzun namlulu tüfek, 113 adet ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 311 adet silah ele geçirildi.