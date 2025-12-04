04 Aralık 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 6 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 119 gözaltı
6 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 119 gözaltı

6 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 119 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 04.12.2025 16:31
Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince son 2 haftada 6 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonlarında 119 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 119 kişi, gözaltına alındı. İki kaçak silah imalathanesinin deşifre edildiği operasyonlarda; 148 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet uzun namlulu tüfek, 113 adet ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 311 adet silah ele geçirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
6 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 119 gözaltı
ABONE OL
Kadın sürücünün aracına zarar veren...
Kadın sürücünün aracına zarar veren...
5 yaşındaki Doğa’ya psikososyal destek
5 yaşındaki Doğa'ya psikososyal destek
Üşüyen kuryeye eldivenini veren polis gönülleri ısıttı
Üşüyen kuryeye eldivenini veren polis gönülleri ısıttı
Maltepe’de sıra sıra çöp dağları!
Maltepe'de sıra sıra çöp dağları!
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki hırsızlık: Firari şüphelinin annesi konuştu
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki hırsızlık: Firari şüphelinin annesi konuştu
Aracın LPG tankı patladı: 3 yaralı
Aracın LPG tankı patladı: 3 yaralı
Hafriyat kamyonu önüne aldığı otomobili 100 metre sürükledi
Hafriyat kamyonu önüne aldığı otomobili 100 metre sürükledi
6 ilde silah kaçakçılarına operasyon
6 ilde silah kaçakçılarına operasyon
4 yeri kundaklayan kadın yakalandı
4 yeri kundaklayan kadın yakalandı
Drift atan sürücüye 47 bin lira ceza
Drift atan sürücüye 47 bin lira ceza
Ankara’da hangi noktalarda şok cihazı var?
Ankara'da hangi noktalarda şok cihazı var?
Aracın LPG tankı patladı
Aracın LPG tankı patladı
Daha Fazla Video Göster