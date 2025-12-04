55 bin mahkuma adım adım tahliye yolu! 11. Yargı Paketi Adalet Komisyonu’nda

55 bin mahkumun tahliyesinin önünü açacak 11. Yargı Paketinde teklifin ilk 15 maddesi adalet komisyonunda kabul edildi. Peki süreç nasıl işleyecek? Bundan sonra oylanacak maddelerden hangileri öne çıkıyor? A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.

