04 Aralık 2025, Perşembe
55 bin mahkuma adım adım tahliye yolu! 11. Yargı Paketi Adalet Komisyonu'nda
Giriş: 04.12.2025 11:45
Güncelleme:04.12.2025 12:40
55 bin mahkumun tahliyesinin önünü açacak 11. Yargı Paketinde teklifin ilk 15 maddesi adalet komisyonunda kabul edildi. Peki süreç nasıl işleyecek? Bundan sonra oylanacak maddelerden hangileri öne çıkıyor? A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.