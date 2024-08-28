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50 yıllık binanın 4'üncü katının tabanı çöktü! Çökme sonucu bir kişi alt kata düştü| Fatih’te çöken daire böyle görüntülendi

50 yıllık binanın 4'üncü katının tabanı çöktü! Çökme sonucu bir kişi alt kata düştü| Fatih’te çöken daire böyle görüntülendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.08.2024 01:08
Fatih Nişanca Mahallesi Alişan Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın içinde olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 4. katının tabanında çökme yaşandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda E.M. isimli genç kız, evinden alt kata düşerek yaralandı. Yaralı kız, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, çöken bina ve yanında bulunan 2 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı öğrenildi. Tedbir amacıyla sokak, çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, yıkılma tehlikesi olan binanın önüne zabıta ekiplerince barikat çekildi. 3 binadan toplam 35 kişinin tahliye edildiği kısmi çökmeye ilişkin ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Öte yandan çöken dairenin banyosu bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülere çöken kısımdaki borudan akan su yansıdı.
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