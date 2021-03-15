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50 torunu 7 çocuğu var! 104 yaşındaki Şevket Öztaş sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını A Haber'e anlattı: Ömrüm boyunca doğal beslendim

A Haber
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Giriş: 15.03.2021 11:30
Güncelleme:15.03.2021 12:43
Samsun'da yaşayan Şevket dede, tam 104 yaşında. İlerleyen yaşına rağmen oldukça dinç ve sağlıklı. Şevket Öztaş, uzun ve sağlıklı yaşamın sırrını A Haber'e anlattı. İşte sağlıklı ve uzun yaşamın sırları...
104 yaşında! Sırrını A Habere anlattı 104 YAŞINDA! SIRRINI A HABER'E ANLATTI
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104 yaşında! Sırrını A Haber'e anlattı
104 yaşında! Sırrını A Haber'e anlattı
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