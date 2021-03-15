Samsun'da yaşayan Şevket dede, tam 104 yaşında. İlerleyen yaşına rağmen oldukça dinç ve sağlıklı. Şevket Öztaş, uzun ve sağlıklı yaşamın sırrını A Haber'e anlattı. İşte sağlıklı ve uzun yaşamın sırları...

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