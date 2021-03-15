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Haberler Galeri 50 torunu 7 çocuğu var! 104 yaşındaki Şevket Öztaş sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını A Haber'e anlattı: Ömrüm boyunca doğal beslendim

50 torunu 7 çocuğu var! 104 yaşındaki Şevket Öztaş sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını A Haber'e anlattı: Ömrüm boyunca doğal beslendim

Samsun'da yaşayan Şevket dede, tam 104 yaşında. İlerleyen yaşına rağmen oldukça dinç ve sağlıklı. Şevket Öztaş, uzun ve sağlıklı yaşamın sırrını A Haber'e anlattı. İşte sağlıklı ve uzun yaşamın sırları...

A Haber
Giriş Tarihi: 15.03.2021 12:38 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 12:44
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50 torunu 7 çocuğu var! 104 yaşındaki Şevket Öztaş sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını A Haber'e anlattı: Ömrüm boyunca doğal beslendim

50 torunu, 7 çocuğu var. Kendisi de tam 104 yaşında. Ancak hala dinç ve sağlıklı. Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan Şevket Öztaş sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını A Haber'e anlattı.

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50 torunu 7 çocuğu var! 104 yaşındaki Şevket Öztaş sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını A Haber'e anlattı: Ömrüm boyunca doğal beslendim

"ÖMRÜM BOYUNCA DOĞAL BESLENDİM"

Öztaş, "Bahçeden ıspanak yerdik, taze marulları, maydanozları yerdik bahçeden. Her şeyi taze yerdik. Pırasa ve ak kabak yapardık yerdik. Arı kovanlarım vardı kendi balımı yerdim." dedi. Ömrü boyunca doğal beslendiğini vurgulayan Öztaş, "Şimdiki gençler herkes kendi keyfinde. Canı ne isterse onu yiyorlar. Pancar çorbası kelem yemeği yemiyorlar." ifadelerini kullandı.

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50 torunu 7 çocuğu var! 104 yaşındaki Şevket Öztaş sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını A Haber'e anlattı: Ömrüm boyunca doğal beslendim

"BENİ KÖY EKMEKLERİ BESLEDİ"

Şevket amca, "Şimdiki köylerde evden çok araba var. Eskiden ekmeği evde yapardık şimdi ekmekçiler dolaşıyor kapıları kimse evde ekmek yapmıyor. Beni köy ekmekleri mısır ekmekleri besledi böyle." şeklinde konuştu. Şevket amcanın gençlere de tavsiyesi var araçla gitmek yerine yürüyün.

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50 torunu 7 çocuğu var! 104 yaşındaki Şevket Öztaş sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını A Haber'e anlattı: Ömrüm boyunca doğal beslendim

BOL BOL EGZERSİZ VE DENGELİ BESLENME

Doktorlar uzun ve sağlıklı yaşamak için bol bol egzersiz yapmayı, dengeli beslenmeyi öneriyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli besinler taze meyve ve sebze.

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50 torunu 7 çocuğu var! 104 yaşındaki Şevket Öztaş sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını A Haber'e anlattı: Ömrüm boyunca doğal beslendim

Dünyanın en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı yerler "Blue Zone" yani mavi bölge olarak anılıyor. Yerlilerinin 90-100 yaş arası sağlıklı ve uzun bir ömür sürdüğü bu mavi bölgelerden birkaçını sizler sizler için derledik.

5 yıldan daha uzun süren bir saha araştırması ile ortaya çıkan veriler şöyle;