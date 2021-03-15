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15 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 50 torunu 7 çocuğu var! 104 yaşındaki Şevket Öztaş sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını A Haber'e anlattı: Ömrüm boyunca doğal beslendim 50 torunu 7 çocuğu var! 104 yaşındaki Şevket Öztaş sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını A Haber'e anlattı: Ömrüm boyunca doğal beslendim Samsun'da yaşayan Şevket dede, tam 104 yaşında. İlerleyen yaşına rağmen oldukça dinç ve sağlıklı. Şevket Öztaş, uzun ve sağlıklı yaşamın sırrını A Haber'e anlattı. İşte sağlıklı ve uzun yaşamın sırları... Giriş Tarihi: 15.03.2021 12:38 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 12:44
50 torunu, 7 çocuğu var. Kendisi de tam 104 yaşında. Ancak hala dinç ve sağlıklı. Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan
Şevket Öztaş sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını A Haber'e anlattı. GALERİ DEVAM EDİYOR "ÖMRÜM BOYUNCA DOĞAL BESLENDİM"
Öztaş,
"Bahçeden ıspanak yerdik, taze marulları, maydanozları yerdik bahçeden. Her şeyi taze yerdik. Pırasa ve ak kabak yapardık yerdik. Arı kovanlarım vardı kendi balımı yerdim." dedi. Ömrü boyunca doğal beslendiğini vurgulayan Öztaş, "Şimdiki gençler herkes kendi keyfinde. Canı ne isterse onu yiyorlar. Pancar çorbası kelem yemeği yemiyorlar." ifadelerini kullandı. "BENİ KÖY EKMEKLERİ BESLEDİ"
Şevket amca,
"Şimdiki köylerde evden çok araba var. Eskiden ekmeği evde yapardık şimdi ekmekçiler dolaşıyor kapıları kimse evde ekmek yapmıyor. Beni köy ekmekleri mısır ekmekleri besledi böyle." şeklinde konuştu. Şevket amcanın gençlere de tavsiyesi var araçla gitmek yerine yürüyün. BOL BOL EGZERSİZ VE DENGELİ BESLENME
Doktorlar uzun ve sağlıklı yaşamak için bol bol egzersiz yapmayı, dengeli beslenmeyi öneriyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli besinler taze meyve ve sebze.
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Dünyanın en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı yerler
"Blue Zone" yani mavi bölge olarak anılıyor. Yerlilerinin 90-100 yaş arası sağlıklı ve uzun bir ömür sürdüğü bu mavi bölgelerden birkaçını sizler sizler için derledik. 5 yıldan daha uzun süren bir saha araştırması ile ortaya çıkan veriler şöyle;