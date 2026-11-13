Terörsüz bölge sürecinde kritik aşama ve Ankara kulisleri: Yeni parti kurultayı öncesi CHP'de disiplin ve ihraç hareketliliği

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Ankara kulislerinin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alan Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecindeki son gelişmeleri, mutlak butlan kararı sonrası kurulan Yeni Parti'nin 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştireceği 1. Olağan Kurultayı'nı ve CHP'de belediye başkanlarına yönelik disiplin süreci ile yeni ihraç iddialarını değerlendirdi. Müderrisoğlu, Suriye'nin ardından Irak'ta Sincar bölgesindeki silah bırakma ve entegrasyon adımlarına, TBMM bünyesinde kurulacak 17 kişilik İzleme Komisyonu'na ve CHP'ye dönüş iddialarının perde arkasına ilişkin önemli tespitler paylaştı.