450 yıllık yapıda restorasyon hatası mı var?

İstanbul Beyoğlu’ndaki 450 yıllık Pir Mehmed çeşmesi restorasyon tartışmalarıyla gündemde. Uzun süredir çalışmalar devam ederken son hali nedeniyle bazı eleştiriler geldi. Restorasyon yapılan iki kısmın birbirinden farklı olması dikkat çekti. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, canlı yayında detayları aktardı.

İstanbul Beyoğlu'ndaki 450 yıllık Pir Mehmed çeşmesi restorasyon tartışmalarıyla gündemde. Uzun süredir çalışmalar devam ederken son hali nedeniyle bazı eleştiriler geldi. Restorasyon yapılan iki kısmın birbirinden farklı olması dikkat çekti. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, canlı yayında detayları aktardı.