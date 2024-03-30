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42 bin TL maaş… Dayalı döşeli ev… Karavan ve daha fazlası! Bu imkanlara çalışacak kimse bulamıyor

İHA
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Giriş: 30.03.2024 10:58
Tarımın kalbi Sivas'ta sunduğu; 42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev, karavan ve çok daha fazla imkanlara rağmen çalıştırılacak kime bulamıyor. Niyazi Mit, "Emekliliğe kadar bir iş imkanı sağlayacağız ama bulamadık" dedi.

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42 bin TL maaş, ev, karavan... Çalışacak kimse bulamıyor
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