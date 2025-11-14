14 Kasım 2025, Cuma

4 kişilik aile neden zehirlendi? Uzman isim A Haber'de
4 kişilik aile neden zehirlendi? Uzman isim A Haber’de

4 kişilik aile neden zehirlendi? Uzman isim A Haber’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.11.2025 10:54
Böcek ailesi Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelmişti. Ancak onları kabusa sürükleyen megakentin en turistik noktalarından biri olan Ortaköy'de yedikleri yemekler oldu. Otele döndüklerinde peş peşe rahatsızlanan aile fertleri soluğu hastanede aldı. Ancak 3 ve 6 yaşındaki iki kardeş yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anneden de acı haber geldi ve babanın durumu ise kritik. A Haber muhabiri Erşan Karaca son durumu aktarırken iç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu.
