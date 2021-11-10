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3 metrelik dev pitona kolunu kaptırdı! Bileği parçalandı, atardamarı ikiye bölündü

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Giriş: 10.11.2021 11:33
Yılan uzmanı olarak tanınan ve yakaladığı hayvanlarla adından söz ettiren Kane Durrant, Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde dev pitonun saldırısına uğradı. Dev yılan saniyeler içerisinde yaptığı hamle ile Durrant'ın atardamarını koparırken, o anlar böyle görüntülendi.
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