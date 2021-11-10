10 Kasım 2021, Çarşamba
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3 metrelik dev pitona kolunu kaptırdı! Bileği parçalandı, atardamarı ikiye bölündü
Yılan uzmanı olarak tanınan ve yakaladığı hayvanlarla adından söz ettiren Kane Durrant, Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde dev pitonun saldırısına uğradı. Dev yılan saniyeler içerisinde yaptığı hamle ile Durrant'ın atardamarını koparırken, o anlar böyle görüntülendi.