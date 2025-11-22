22 Kasım 2025, Cumartesi
29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 7 farklı hırsızlık suçundan toplam 29 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 2 bin 200 TL adli para cezası bulunan S.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.