22 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.11.2025 14:12
Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 7 farklı hırsızlık suçundan toplam 29 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 2 bin 200 TL adli para cezası bulunan S.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
İstanbul’da feci kaza! A Haber ekibi olay yerinde
İstanbul'da feci kaza! A Haber ekibi olay yerinde
İstanbul’da kapkaç anı kamerada!
İstanbul’da kapkaç anı kamerada!
İstanbul’da ordu günleri başladı!
İstanbul'da ordu günleri başladı!
Kent güvenliğinde ileri teknoloji drone dönemi
Kent güvenliğinde ileri teknoloji drone dönemi
Türkiye, ekimde 5,68 milyon turist ağırladı
Türkiye, ekimde 5,68 milyon turist ağırladı
Gaziantep’te tehlikeli yolculuk: Motosiklet üzerinde palet taşıdı
Gaziantep'te tehlikeli yolculuk: Motosiklet üzerinde palet taşıdı
11 yıllık cinayet olayı nasıl çözüldü?
11 yıllık cinayet olayı nasıl çözüldü?
D-140’da şarampole uçan araç anne ve oğluna mezar oldu
D-140’da şarampole uçan araç anne ve oğluna mezar oldu
Arabayla gelen kargayı sahiplendi
Arabayla gelen kargayı sahiplendi
Elektrikli skuter hırsızlığı kamerada
Elektrikli skuter hırsızlığı kamerada
Eski su kuyusuna düşen çakalı itfaiye ekipleri kurtardı
Eski su kuyusuna düşen çakalı itfaiye ekipleri kurtardı
29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Daha Fazla Video Göster