27 Nisan hava durumu! Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! Sıcaklıklar artıyor

27 Nisan 2021 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin iç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 27 Nisan 2021 Salı hava durumu tahminleri...