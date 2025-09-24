24 Eylül 2025, Çarşamba
25 yıllık cinayet aydınlatıldı! 2 aylık kız kardeşini yastıkla boğmuş
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, 25 yıl önce kardeşi 2 aylık Gülüzar’ı yastıkla boğduğunu itiraf eden D.İ. (38), emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi’ne sevk edildi. D.İ., dosyadaki zaman aşımı ve o dönem çocuk olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.