25 yıllık cinayet aydınlatıldı! 2 aylık kız kardeşini yastıkla boğmuş

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, 25 yıl önce kardeşi 2 aylık Gülüzar’ı yastıkla boğduğunu itiraf eden D.İ. (38), emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi’ne sevk edildi. D.İ., dosyadaki zaman aşımı ve o dönem çocuk olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN