25 kilo altın, 50 kilo gümüşü çalıp kaçtı! Adli emanette büyük soygun
25 kilo altın, 50 kilo gümüşü çalıp kaçtı! Adli emanette büyük soygun

Giriş: 03.12.2025 09:06
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosunda bulunan 50 kilogram gümüş ile 25 kilogram altın adliyedeki görevli memur tarafından çalındığı belirtildi. Hırsızlığı gerçekleştiren memur hakkında yakalama kararı çıkarıldı. A Haber İstanbul istihbarat şefi Ramazan Almaçayır yaşanan olayın gelişmeleri canlı yayında anlattı.
