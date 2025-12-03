03 Aralık 2025, Çarşamba
25 kilo altın, 50 kilo gümüşü çalıp kaçtı! Adli emanette büyük soygun
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosunda bulunan 50 kilogram gümüş ile 25 kilogram altın adliyedeki görevli memur tarafından çalındığı belirtildi. Hırsızlığı gerçekleştiren memur hakkında yakalama kararı çıkarıldı. A Haber İstanbul istihbarat şefi Ramazan Almaçayır yaşanan olayın gelişmeleri canlı yayında anlattı.