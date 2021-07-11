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2021'in ilk 6 ayında 507 bin 909 bebek dünyaya geldi! İşte en çok tercih edilen isimler

A Haber
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Giriş: 11.07.2021 14:04
Türkiye'de 2021'in ilk 6 ayında 507 bin 909 bebek dünyaya geldi. Bu bebeklerden erkeklere en çok Yusuf, kızlara ise Zeynep ismi verildi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, bu yılın ilk 6 ayında 261 bin 66'sı erkek, 246 bin 843'ü kız olmak üzere 507 bin 909 bebek dünyaya geldi.

En çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 3 bin 431'ine Yusuf, 3 bin 218'ine Miraç, 2 bin 776'sına Alparslan; kız bebeklerden 4 bin 959'una Zeynep, 3 bin 184'üne Elif, 3 bin 39'una Asya isminin verildiği görüldü.

Bu yılın ilk 6 ayında en çok bebeğin dünyaya geldiği bölge Marmara oldu. Marmara'yı sırasıyla Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu, Eege ve Karadeniz bölgeleri izledi.

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