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19 yıldır antika biriktirerek dükkanında sergiliyor

19 yıldır antika biriktirerek dükkanında sergiliyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.02.2025 14:39
Kilis'te 19 yılı aşkın süredir antikacılık yapan Murat Üzüm Balı, mesleğe ilk adımını Romanya'dan aldığı ve ülkeyi simgeleyen bir eserle attığını belirtti. Yıllar içinde antika tutkusunu geliştirerek geniş bir koleksiyon oluşturan Üzüm Balı, hem yurtiçinden hem de yurtdışından yoğun ziyaretçi ağırlıyor.
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19 yıldır antika biriktirerek dükkanında sergiliyor
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