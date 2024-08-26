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1,6 milyon kişinin beyin taraması incelendi! Demans hastalığı tarihe mi karışıyor?

1,6 milyon kişinin beyin taraması incelendi! Demans hastalığı tarihe mi karışıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.08.2024 18:31
Bilim insanları 10 yıl boyunca, 1 virgül 6 milyon insanın beyinini inceledi. Elde edilen veriler, yapay zeka aracılığıyla analiz edildi. Araştırmanın sonucu ise dikkat çekici.
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