09 Temmuz 2022, Cumartesi
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15 Temmuz ihanetinin üzerinden 6 yıl geçti... O gece Ankara'da neler yaşandı?
Bundan tam 6 yıl önce 15 Temmuz'da FETÖ'cü teröristler yurdun dört bir yanını işgale girişti. Şüphesiz en kritik il, devletin kılcal damarlarının bulunduğu Ankara'ydı. Başta Özel Harekat Daire Başkanlığı olmak üzere birçok önemli noktada sıcak çatışmalar gece boyunca sürdü. Ancak, halkın çelikten iradesi milli iradeye bir kez daha sahip çıktı, zafer yine milletin oldu. İşte o karanlık gecede başkentte yaşananlar...