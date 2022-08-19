10 günlük bebeği ölüme terk ettiler! Vicdansızlığın da böylesi

Antalya'da 17 gün önce ağaç altına bırakılan 10 günlük bebeğin anne ve babası, polis tarafından 300 araç plakasının incelenmesi ve 100'e yakın ikamet sahibi ile görüşülmesi sonucunda bulundu. Yapılan incelemede, bebeğin gece saatlerinde adeta ölüme terk edildiği öğrenildi.