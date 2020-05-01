1 Mayıs Türkiye'nin koronavirüs haritasında son durum
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01.05.2020
Türkiye'de 120 binden fazla kişiyi etkileyen ve 3 binden fazla insanımızın hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs vakalarının haritada üzerindeki dağılımı nasıl? İşte 1 Mayıs Cuma günü itibariyle Türkiye'de koronavirüs verilerinin haritaya yansıması...
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