01 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 1 Mayıs Türkiye'nin koronavirüs haritasında son durum

1 Mayıs Türkiye'nin koronavirüs haritasında son durum

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
01.05.2020
Türkiye'de 120 binden fazla kişiyi etkileyen ve 3 binden fazla insanımızın hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs vakalarının haritada üzerindeki dağılımı nasıl? İşte 1 Mayıs Cuma günü itibariyle Türkiye'de koronavirüs verilerinin haritaya yansıması...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Türkiye'nin koronavirüs haritasında son durum
Türkiye'nin koronavirüs haritasında son durum
Daireden 4 kamyon çöp çıktı
Daireden 4 kamyon çöp çıktı
Talimatı Başkan Erdoğan verdi!
Talimatı Başkan Erdoğan verdi!
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sokak ve caddeler boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sokak ve caddeler boş kaldı
İşadamını paradaki virüs öldürdü
İşadamını paradaki virüs öldürdü
Virüsü yenen doktor horonla taburcu oldu
Virüsü yenen doktor horonla taburcu oldu
Koronavirüs paradan bulaşır mı?
Koronavirüs paradan bulaşır mı?
Masa başında çalışırken neye uğradığını şaşırdı
Masa başında çalışırken neye uğradığını şaşırdı
1 saniyeden az süren ender anlar
1 saniyeden az süren ender anlar
Taksim Meydanı'nda sıkı önlem
Taksim Meydanı'nda sıkı önlem
Markette panik! O anlar kamerada
Markette panik! O anlar kamerada
Yine İstanbul yine aynı manzara!
Yine İstanbul yine aynı manzara!
Daha Fazla Video Göster