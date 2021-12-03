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Türkiye onları konuşmuştu! Esra Erol'da kötü haberi canlı yayında duyurdu

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Giriş: 03.12.2021 01:58
Güncelleme:03.12.2021 02:03
Yıllardır ATV ekranında kayıpların bulunduğu, sevenlerin yeniden kavuştuğu, birbirinden sıra dışı gizemli olayların aydılığa kavuştuğu Esra Erol'da programında Fatma'nın hikayesi yürekleri yaktı. 2 Aralık 2021 Perşembe günü Esra Erol yaşanan son dakika gelişmesini canlı yayında paylaştı. İşte evli ve çocuklu bir adam kaçırıldığı ve şiddet gördüğü iddia edilen Fatma'nın ortaya çıkan son görünüleri... Saçlarını kazımışlar!
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