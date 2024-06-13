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Gerçek Esra Erol'da ortaya çıktı! Tehdit ve şantaj nedeniyle canlı yayında gözaltına alındı

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Giriş: 13.06.2024 01:53
ATV'nin reytingleri altüst eden programlarından Esra Erol'da, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'da şoke eden bir olay yaşandı. Faris Çiçek, sosyal medyadan tanıştığı evli Emriye Öztürk tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia etmişti. Faris Bey, Emriye'nin kocasının ilişkiyi öğrendiğini ondan sonra Emriye'nin kendisine olan tutumunun değiştiğini, "Bu adam bana şantaj yapıyor" diyerek iftira attığını ileri sürdü. Fakat olayın bambaşka olduğu ortaya çıktı. Faris beyin Emriye'yi sürekli şantaj ile tehdit ettiği ortaya çıkarken Esra Erol'un yayını ihbar kabul edildi. Polis ekipleri Faris'i şantajdan canlı yayında gözaltına aldı.
Esra Erol’da canlı yayında gözaltına alındı.
Esra Erol'da canlı yayında gözaltına alındı.
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Esra Erol'da akılalmaz olay!
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