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Dilan Polat gözyaşları içinde özür diledi! Kısmi felç geçirmiş...

Geçtiğimiz ay cezaevinden tahliye olan Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu hakkında "hayasızca hareketler" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Abla-kardeş bir partide verdikleri uygunsuz görüntüler nedeniyle gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşanan olayların ardından Polat, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile hem özür diledi hem de yaşadıklarını anlattı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.10.2024 13:42 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 13:45
Dilan Polat gözyaşları içinde özür diledi! Kısmi felç geçirmiş...

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve ailesi, Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Dilan Polat gözyaşları içinde özür diledi! Kısmi felç geçirmiş...

Sıla Doğu ile Dilan Polat, Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında kameraların önünde dudak dudağa öpüştü. Tepki çeken görüntülerin ardından savcılık harekete geçti.

Dilan Polat gözyaşları içinde özür diledi! Kısmi felç geçirmiş...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında sosyal medyadan paylaşılan videoda bir eğlence mekanında gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle 'hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

Dilan Polat gözyaşları içinde özür diledi! Kısmi felç geçirmiş...

Dün gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest kalan Dilan Polat, bugün gözyaşları içinde paylaşım yaptı.

Dilan Polat gözyaşları içinde özür diledi! Kısmi felç geçirmiş...

Polat açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ÖZÜR DİLERİM"

"Herkese merhaba. Seven kadar sevmeyenlerim var. Onlar için birkaç tane story çekmek istedim. Kötü bir gündü dün. Tekrardan hakim karşısına çıkmak çok zordu. Hele ki böylesine bir şey. Benim için çok utanç vericiydi.