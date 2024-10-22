22 Ekim 2024, Salı
Dilan Polat gözyaşları içinde özür diledi! Kısmi felç geçirmiş...
Geçtiğimiz ay cezaevinden tahliye olan Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu hakkında "hayasızca hareketler" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Abla-kardeş bir partide verdikleri uygunsuz görüntüler nedeniyle gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşanan olayların ardından Polat, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile hem özür diledi hem de yaşadıklarını anlattı.
Giriş Tarihi: 22.10.2024 13:42 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 13:45