Dilan Polat gözyaşları içinde özür diledi! Kısmi felç geçirmiş...

Polat açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ÖZÜR DİLERİM"

"Herkese merhaba. Seven kadar sevmeyenlerim var. Onlar için birkaç tane story çekmek istedim. Kötü bir gündü dün. Tekrardan hakim karşısına çıkmak çok zordu. Hele ki böylesine bir şey. Benim için çok utanç vericiydi.

