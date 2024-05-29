Esra Erol'da kan donduran olay! İnternet üzerinden bebek satışı iddiası | Stüdyo buz kesti

ATV'nin ilgiyle takip edilen reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol programına bu hafta katılan Sabiha hanımın hikayesi milyonlar tarafından merakla takip edildi. 8 yıl önce evlilik dışı bir ilişkiden dünyaya gelen bir çocuğu evlatlık edinen Sabiha Dönmez, "Doğuran annesi çöpe atacaktı ben alıp büyüttüm şimdi o çocuğu benden aldı." dedi. Sabiha Dönmez, konuşmasının devamında ise biyolojik annenin ikinci çocuğunu da internetten sattığını söylemesi üzerine stüdyo ve ünlü sunucu Esra Erol adeta buz kesti. İşte detaylar...

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