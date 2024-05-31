31 Mayıs 2024, Cuma
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Esra Erol’da bir garip kız isteme töreni! Babaannesinin Umre birikimini alıp Muhammed’e kaçmıştı | Naile teyzenin serzenişi yürekleri dağladı
ATV'nin ilgiyle takip edilen reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Geçtiğimiz günlerde Naile Hanım Esra Erol'da programına kayıp torununu bulmak için katıldı. "Torunum Huriye Umre altınları da alıp Muhammed'e kaçtı." diyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Esra Erol ve ekibi kayıp Huriye'yi buldu. Huriye kaçtığı Muhammed ile stüdyoya geldi. Muhammed ailelerin huzurunda nikahlarını kıymak istediklerini söyledi. Göz yaşları dinmeyen Naile Hanım torunu Huriye ve Muhammed'i affetmeyeceğini söyleyerek serzenişte bulundu. işte detaylar...