Bozkır Arslanı Celaleddin'in 1.bölüm fragmanı! Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölüm fragmanı izle

ATV ve çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan çok konuşulacak yeni bir tarihi dizi daha geliyor. 21 Mayıs Cuma günü izleyici karşısına çıkacak olan dizinin senarist, yapımcı ve proje tasarımına 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Kuruluş Osman' dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ imza atıyor. Dizinin kadrosunda Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Kaan Yalçın, Ferhat Yılmaz gibi isimler yer alıyor. İlk fragmanıyla şimdiden heyecanlandıran dizinin tanıtımda, "Devletin insanları yaşatmak için var olduğuna inanırım." sözleri dikkat çekiyor.