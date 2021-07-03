Sultan Kutlu Bike'ye büyük azar çekti | Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm nefes kesen sahne

‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in heyecanla takip edilen sezon finalinde, Sultan Aleaddin, emrine karşı gelerek saraydan ayrılan Celaleddin’in yokluğunda, herkese sürpriz yaparak Uzlag Şah’ı veliaht ilan etti.

Uzlag Şah'ın kayınvalidesinin cenazesinden dönmesinin ardından Celaleddin'in yine kendisini haberdar etmeden saraydan ayrıldığını öğrenen Sultan Aleaddin, divanı topladı. Sultan Aleaddin divanı açarken maiyetine şu sözlerle seslendi: "Harzemşah Devleti'nin bir sultanı üç şehzadesi vardır.

Düşmanlarımız ve dostlarımız uzun zamandır veliahtın kim olacağını merak edip durur. Bense oğullarımın kendini göstermesini ve kut sahibi olmalarını bekledim. Alim ve fazıl şehzadem Ak Şah, defaatle veliahtlıkta gözü olmadığını beyan etmiştir. Bu sebeple iki ağabeyinden farklı olarak o da kararımda yardımcı olmak için bu divanda bulunuyor. Celaleddin Mengüberdi ilk doğan olmanın verdiği tabi hakla orduda ve devlet işlerinde vazifeler üstlenmiş ve bunları muvaffakiyetle yerine getirmiş, yüzümüzü ağartmıştır. Sizler dahi onu veliaht olarak hazırladığımı bilmektesiniz. Lakin sultanın emrini yine çiğnemiştir. Üstelik Behram'ı zindanda öldürüp kimseye haber vermeden sarayı terk etmiştir. Bu kabul edilebilir bir kabahat değildir. Gönlüm şu anda ortadadır. Ne Celaleddin'den ne de Uzlag Şah'tan tarafım. Bunu bilerek kelam edin!"

Sultanın ardından söz alan Nizamülmülk ve Vezir Necmeddin, Uzlag Şah'tan yana oy kullanırken; Timur Melik, Celaleddin'in veliaht olmasını uygun bulduğunu belirtti. Son sözü alan Ak Şah'ın da sürpriz biçimde Uzlag Şah'tan oy kullanması üzerine Sultan Aleaddin veliaht yüzüğünü getirterek "Bu yüzük oğlum Uzlag Şah'ın hakkıdır. Veliahtlığı hayırlı olsun" dedi. Derhal huzura çağırılan Uzlag Şah, sultan babasının elini öperek yüzüğü parmağına taktı ve resmen veliaht şehzade oldu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in yedinci ve sezon finali bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.