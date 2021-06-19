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Haşhaşilerin oyununu bozdu! Yılanın sahibi yakalandı!

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Giriş: 19.06.2021 01:06
Bozkır Arslanı Celaleddin’in heyecanla takip edilen beşinci bölümünde, Mihricihan saraya getirttiği zehirli yılanla Kutlu Bike’yi ortadan kaldırmak istedi. Yılan hem Kutlu Bike’yi hem de Şirin’i sokunca saray ayağa kalktı. Saldırıyı kimin düzenlediğini ortaya çıkarmak isteyen Celaleddin ise zekice bir plan kurdu.

Timur Melik'ten çarşıya tellak çıkarmasını ve Kutlu Bike'yi ısıran zehirli yılanla birlikte egzotik hayvanların sergilenmesini isteyen Celaleddin, bu sayede yılanın sahibine ulaşmayı planladı. Haşhaşilerle birlikte çalışan ve Mihricihan'a yılanı sağlayan Yılancı Döndü, şehirden kaçmaya çalışırken tellağın çağrısını duydu.

Tutkusuna karşı koyamayan Döndü, 'görülmemiş hayvanlar'ı görmek için çarşıya gitti. Bu sırada Türkan Hatun'un gönderdiği hatun ve Haşhaşi fedaisi, Döndü'ye engel olmak için mekanına gitse de çok geç kalmıştı.

Çarşıdaki egzotik hayvanlar sergisini görünce kendinden geçen Yılancı Döndü, saraya gönderdiği yılanın hayvanlar arasında olduğunu fark edince büyük şaşkınlık yaşadı. Tezgahı uzaktan izleyen Timur Melik, kadının davranışlarından şüphelendi ve tezgahın başındaki adamına yılanı salıvermesini işaret etti. Celaleddin'in planladığı gibi, yılan sahibini tanıdı ve Timur Melik aradığını bulmuş oldu. Yılancı Döndü derhal tevkif edilerek saraya götürüldü.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in beşinci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Haşhaşilerin oyununu bozdu! Yılanın sahibi yakalandı!
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