Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Bozkır Arslanı Celaleddin 5. yeni bölüm 2. fragmanı izle! ATV ekranlarının yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Uzun bir hikaye dinlemeye hazır mısın Celaleddin?" sözleri damga vurdu. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin'in yeni bölüm fragmanı...

Mihricihan'ın planıyla zehirli bir yılanın hedefine konan Kutlu Bike'ye yapılan saldırı Celaleddin'i çileden çıkarır. Celaleddin, Türkan Hatun'un tüm itirazlarına rağmen Kutlu Bike ile evlenmekte kararlı olduğunu açıklar. Bu haber Behram tarafından sevinçle karşılanır. Haşhaşiler, Kutlu Bike vasıtasıyla Celaleddin'i ortadan kaldırmak ve Cengiz Han'ın saldırısı öncesinde ülkeyi iyice zayıflatmak için şeytani bir plan kurar. Sultan Aleaddin, Moğol tehlikesine karşı ülkesini korumak için yeni bir ittifak ararken, Türkan Hatun saraydaki nüfuzunu artırmak üzere hamleler yapar.