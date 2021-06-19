19 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Bozkır Arslanı Celaleddin Videoları Necmeddin Kübra'dan Celaleddin'e nasihatler! "Vazifemiz bitmemiş demektir"

Necmeddin Kübra'dan Celaleddin'e nasihatler! "Vazifemiz bitmemiş demektir"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.06.2021 00:51
Güncelleme:19.06.2021 00:53
‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in heyecanla takip edilen beşinci bölümünde, Kutlu Bike’yle evlenmeye hazırlanan Celaleddin, nikahı kıymak üzere saraya gelen Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin babası Bahâeddin Veledin de hocası olan, Horasan erenlerinden Necmeddin Kübra hazretleri ile dertleşti.

Necmeddin Kübra "Dünyayı gözünde çöp eyleyenler hiçlik deryasından tavhid kayalıklarına ulaşmış olanlardır. Onların gözünde eşya denizdeki köpükler gibidir, belirir ve kaybolurlar. Hakikat ehli bu hali görmekle dünya itibarından geçip fena ateşlerine atmıştır kendini. Bizim aşıkları ateşe koşan pervanelere benzetmemiz bundandır. Yanmak gerekir Celaleddin, sakın çürüme fakat yan. Yan ki vefa zamanı geldiğinde dünyaya dair bir şey kalmasın sende" sözleri ile Celaleddin'e nasihat etti.

Celaleddin, "Hem ehl-i dünya ile uğraşıp hem yokluk zevkine nasıl dalar insan?" diye sorunca, Necmeddin Kübra "Halktan hüzün topla, vergi değil. Halkla ekmeğini paylaş, kendi dertlerini değil. Halka gönlünü aç, sırlarını değil. Gecenin bir yarısı uyan ve Rabbini an. Sende gurura ve kibre sebep olan ne varsa ateşe at. De ki bunlar Rabbimin emanetleridir, dilediğinde geri alır. Dilinden Kelime-i Şehadet'i düşürme. Yine de bir şeyler kalırsa vazifemiz bitmemiş demektir" sözleriyle yanıtladı.

Celaleddin, nihayet aklındaki soruyu "Peki ya Kutlu Bike?" diyerek sordu. Necmeddin Kübra ise "Dinimizde hür bir adam, hür olmayan bir kadınla nikah kıyamaz. Kızımın zincirlerini kır!" diyerek Celaleddin'e yol gösterdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in beşinci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Haşhaşilerin oyununu bozdu! Yılanın sahibi yakalandı!
Haşhaşilerin oyununu bozdu! Yılanın sahibi yakalandı!
Necmeddin Kübra'dan Celaleddin'e nasihatler
Necmeddin Kübra'dan Celaleddin'e nasihatler
Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölüm fragmanı | Benim kalbime sığınan birine kim zorla laf söyleye...
Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölüm fragmanı | "Benim kalbime sığınan birine kim zorla laf söyleye..."
Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm 2. fragmanı
Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm 2. fragmanı
Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm fragmanı
Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm fragmanı
Bozkır Arslanı Celaleddin 3. Bölüm | Celaleddin Türkan Hatuna meydan okudu
Bozkır Arslanı Celaleddin 3. Bölüm | Celaleddin Türkan Hatuna meydan okudu
Celaleddin Haşhaşilerin mekanına baskın yaptı!
Celaleddin Haşhaşilerin mekanına baskın yaptı!
Kutlu Bike, Celaleddin'in kollarında bayıldı
Kutlu Bike, Celaleddin'in kollarında bayıldı
Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm 2. fragmanı | Bu kılıçla cihanı fethedeceğim!
Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm 2. fragmanı | "Bu kılıçla cihanı fethedeceğim!"
Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm fragmanı
Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm fragmanı
Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun karşı karşıya geldi
Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun karşı karşıya geldi
Daha Fazla Video Göster