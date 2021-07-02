Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm fragmanı | "Veliahtlığı hayırlı olsun"

Bozkır Arslanı Celaleddin 7. yeni bölüm fragmanı izle! atv ekranlarının yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Bu yüzük oğlum Uzlag Şah’ın hakkıdır. Veliahtlığı hayırlı olsun." sözleri damga vurdu. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin'in yeni bölüm fragmanı...

Celaleddin'in kendi planları doğrultusunda yaptığı hamlelerden ötürü sabrı taşan Sultan Alâeddin, nihai kararını vererek Uzlag Şah'ı veliaht ilan eder. Türkan Hatun istediği zafere ulaşmış gibi görünse de ufukta beliren Moğol tehlikesi tüm dengeleri değiştirir. Cengiz Han'ın Cuci komutanlığında bir süvari ordusunu Harzemşah ülkesine gönderdiği haberi üzerine Sultan Aleaddin, orduyu toplayarak başına geçer. Kutlu Bike'nin kardeşini Cengiz Han'dan kurtarabilmek için Tohto'yu ele geçirmeye çalışan Celaleddin ise ülkesini Moğol tehlikesine karşı koruyabilmek için farklı bir plan kurar. Cengiz Han'ın ordusu asıl maksatlarına ulaşmak için Harzemşah topraklarına girerken, iki ordu uzun yıllar sürecek kanlı savaşın ilk muharebesine girişir.