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Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm 2. fragmanı | Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm fragmanı izle

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Giriş: 09.06.2021 17:04
Güncelleme:09.06.2021 17:06
Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm 2. fragmanı izle! ATV ekranlarının yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Celaleddin’in oyunu şimdilik başarılı görünüyor, ama şimdilik..." sözleri damga vurdu. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin'in yeni bölüm fragmanı...

CELALEDDİN VE UZLAG ŞAH KARŞI KARŞIYA

Moğollar ve Haşhaşilerin birlikte kurdukları tuzak işe yaramış, Türkan Hatun ve Sultan Alaeddin'in orduları karşı karşıya gelmiştir. Şehzade Celaleddin, savaşı başlamadan bitirmek için son bir hamle yapar ve kardeşi Uzlag Şah'a meseleyi teke tek dövüşle halletmeyi teklif eder. Celaleddin, krizi aşabilmek için kurduğu stratejiyi uygularken sürpriz bir sonuçla karşılaşır.

KUTLU BİKE'YE ÖLÜMCÜL TUZAK

Harzemşahlar'ın içine düştüğü durumu yakından takip eden Cengiz Han ise yeni bir müttefik edinmek için harekete geçer ve Behram üzerinden Uzlag Şah'a teklif götürür. Türkan Hatun, saraydaki hain olduğunu düşündüğü Kutlu Bike'yi ortadan kaldırmak için ölümcül bir tuzak kurar. Başkentte yuvalanmış Haşhaşileri ortaya çıkarmak için çalışan Ak Şah ise büyük bir tehlikenin ortasına düşer.

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Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm 2. fragmanı
Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm 2. fragmanı
Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm fragmanı
Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm fragmanı
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Bozkır Arslanı Celaleddin 3. Bölüm | Celaleddin Türkan Hatuna meydan okudu
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Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm fragmanı
Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm fragmanı
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Bozkır Arslanı Celaleddin
Bozkır Arslanı Celaleddin
Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm fragmanı
Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm fragmanı
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