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Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm 2. fragmanı | "Allah’ın askerleri zafere yürür!"

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Giriş: 02.07.2021 12:54
Güncelleme:02.07.2021 12:57
Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm 2. fragmanı izle! atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in merakla beklenen 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına "Allah’ın askerleri zafere yürür!" sözleri damga vurdu. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin'in yeni bölüm fragmanı...

Celaleddin'in kendi planları doğrultusunda yaptığı hamlelerden ötürü sabrı taşan Sultan Alâeddin, nihai kararını vererek Uzlag Şah'ı veliaht ilan eder. Türkan Hatun istediği zafere ulaşmış gibi görünse de ufukta beliren Moğol tehlikesi tüm dengeleri değiştirir. Cengiz Han'ın Cuci komutanlığında bir süvari ordusunu Harzemşah ülkesine gönderdiği haberi üzerine Sultan Aleaddin, orduyu toplayarak başına geçer. Kutlu Bike'nin kardeşini Cengiz Han'dan kurtarabilmek için Tohto'yu ele geçirmeye çalışan Celaleddin ise ülkesini Moğol tehlikesine karşı koruyabilmek için farklı bir plan kurar. Cengiz Han'ın ordusu asıl maksatlarına ulaşmak için Harzemşah topraklarına girerken, iki ordu uzun yıllar sürecek kanlı savaşın ilk muharebesine girişir.

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Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm 2. fragmanı
Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm 2. fragmanı
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