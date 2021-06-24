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Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm 2. fragmanı | ‘’Zulüm neredeyse sefer orayadır.’’

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Giriş: 24.06.2021 15:04
Güncelleme:24.06.2021 15:05
Bozkır Arslanı Celaleddin 6. yeni bölüm 2. fragmanı izle! ATV ekranlarının yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin merakla beklenen fragmanına ‘’Zulüm neredeyse sefer orayadır.’’ sözleri damga vurdu. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin'in yeni bölüm fragmanı...

Şehzade Celaleddin, düğün gecesine Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın casusu olduğunu itiraf etmesi ile büyük bir şok yaşar. Kaderini Celaleddin'in ellerine teslim eden Kutlu Bike, büyük pişmanlık yaşarken, Celaleddin ise Cengiz Han'ın oyununu bozmak üzere harekete geçer. Celaleddin ve Kutlu Bike'nin düğününe düzenlediği hain saldırı boşa çıkan ve ifşa olan Behram yakalanarak sorguya alınır. Celaleddin'in kendisinden izinsiz saraydan ayrılarak Cengiz Han'a karşı hamle yapması Sultan Aleaddin'i sinirlendirir. Cengiz Han'ın planıyla adım adım başkenti sararken; Haşhaşiler açığa çıkmanın verdiği çaresizlikle yeni bir oyun kurar.

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