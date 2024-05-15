15 Mayıs 2024, Çarşamba
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Zeka yapay, sohbet gerçek! Sohbet, özel ders, tercüme...
Yapay zekanın yeni tanıtılan modeli "bu iş daha nereye kadar gidebilir" sorusunu bir kez daha sorgulatacak gibi. Çünkü bu versiyonla artık yapay zekayla, görüntülü görüşmek, sorduğunuz sorulara duygusal yanıtlar almak, hatta simultane tercüme yaptırıp, özel ders almak dahi mümkün.