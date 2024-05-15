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Zeka yapay, sohbet gerçek! Sohbet, özel ders, tercüme...

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.05.2024 01:38
Yapay zekanın yeni tanıtılan modeli "bu iş daha nereye kadar gidebilir" sorusunu bir kez daha sorgulatacak gibi. Çünkü bu versiyonla artık yapay zekayla, görüntülü görüşmek, sorduğunuz sorulara duygusal yanıtlar almak, hatta simultane tercüme yaptırıp, özel ders almak dahi mümkün.
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