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Dijital mezarlıkta siber tehdit! Dijital mezarlık riski ne?

Dijital mezarlıkta siber tehdit! Dijital mezarlık riski ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.09.2024 01:41
İsrail'in Lübnan’daki cihazları patlattığı saldırılar gündemdeki yerini korurken, uzmanlar çöpe atılan elektronik atıkların da başka bir siber güvenlik riski taşıdığına dikkat çekiyor. Çöpe atılan cihazlardaki özel veriler kötü niyetli kişilerin eline geçebilir. Peki bu konuda ne yapmak gerekiyor? Detaylar haberimizde…
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Dijital mezarlıkta siber tehdit! Dijital mezarlık riski ne?
Dijital mezarlıkta siber tehdit! Dijital mezarlık riski ne?
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