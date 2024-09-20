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Türkiye'nin siber kalesi 'USOM'! anlık 17 milyon IP adresi takip ediliyor

Türkiye'nin siber kalesi 'USOM'! anlık 17 milyon IP adresi takip ediliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 18:14
"Ulusal siber olaylara müdahale merkezi" siber saldırılara Türkiye’nin kalesi olarak görev yapıyor. 24 saat esasına göre çalışan merkezde anlık 17 milyon IP adresi taranıyor. Türkiye, siber mücadelesinde yerli ve milli yazılım ve donanımlarını kullanıyor.
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Türkiye’nin siber kalesi ’USOM’! anlık 17 milyon IP adresi takip ediliyor
Türkiye'nin siber kalesi 'USOM'! anlık 17 milyon IP adresi takip ediliyor
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