Türkiye’nin siber kalesi ’USOM’! anlık 17 milyon IP adresi takip ediliyor

"Ulusal siber olaylara müdahale merkezi" siber saldırılara Türkiye’nin kalesi olarak görev yapıyor. 24 saat esasına göre çalışan merkezde anlık 17 milyon IP adresi taranıyor. Türkiye, siber mücadelesinde yerli ve milli yazılım ve donanımlarını kullanıyor.

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