1 saniyede çözülen şifre: 123456

Günümüzde milyonlarca insanın ortak noktası olan basit şifreler kişisel güvenliği tehdit ediyor. Öyle ki ilk akla gelen 1 ile 6 arasında arka arkaya sıralanan rakamları milyonlarca insan şifre olarak kullanıyor. Neden kolay hatırlanan şifreler büyük riskler taşıyor ve daha güvenli şifreler oluşturmak için ne yapmalı? Detayları A Haber editörü Nasuh Özer'in hazırladığı özel dosyada...

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