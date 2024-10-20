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1 saniyede çözülen şifre: 123456

1 saniyede çözülen şifre: 123456

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.10.2024 10:55
Günümüzde milyonlarca insanın ortak noktası olan basit şifreler kişisel güvenliği tehdit ediyor. Öyle ki ilk akla gelen 1 ile 6 arasında arka arkaya sıralanan rakamları milyonlarca insan şifre olarak kullanıyor. Neden kolay hatırlanan şifreler büyük riskler taşıyor ve daha güvenli şifreler oluşturmak için ne yapmalı? Detayları A Haber editörü Nasuh Özer'in hazırladığı özel dosyada...
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1 saniyede çözülen şifre
1 saniyede çözülen şifre
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